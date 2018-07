Definiciones pseudocientíficas que la RAE debería cambiar

Acudir al diccionario de la RAE, igual que la Wikipedia, es la primera forma de acercarnos a un término que no conocemos, y por eso es importante cómo sus definiciones reflejan las palabras a las que se refieren. La RAE se escuda a menudo en que su labor es reflejar cómo habla la gente, y no guiarla, pero su responsabilidad en la forma en que modelamos el lenguaje es importante. Cuando el diccionario habla de la homeopatía la define como: “Sistema curativo...". ¿Sistema curativo? ¡Pero si no hay ninguna evidencia de que la homeopatía cure!