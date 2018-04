Los defensores del eucalipto en Galicia

En Galicia, prácticamente todos se han posicionado en contra de los eucaliptos. ¿Quién está a favor? La industria papelera, que obtiene de los eucaliptos gallegos un 32% de la madera que usan; la Xunta de Galicia, que juega a dos bandas y planea introducir otras 25.000 hectáreas; y finalmente, los agentes forestales e ingenieros de montes. "Te puede gustar o no, pero no utilices sentimientos para demonizar al eucalipto, porque eso no es justo", explica Inés González Doncel, vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes.