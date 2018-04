Defensor del Pueblo sobre mujeres y pensionistas: "Que nadie crea que esto no tiene consecuencias"

"Hace ocho o nueve años, la gente lo aguantaba casi todo y se colocaba debajo del tablero tratando de sostenerlo. ¿Y Ahora qué hace? Dice: "No, no, ¿Dice usted que hemos salido? Pues me pongo encima del tablero y digo que se me escuche, que mis problemas tienen interés y que quiero participar en el montón nuevo que se acaba de crear", explica el Defensor.