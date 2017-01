Las defensas dicen que las tarjetas no eran de representación porque Caja Madrid cubrió todos los gastos Las defensas de nueve exaltos cargos acusados por el uso de su tarjeta 'black' han sostenido en esta nueva vista del juicio que acoge la Audiencia Nacional que lo relevante es determinar si los 65 beneficiarios de Caja Madrid y Bankia tenían o no obligación de devolver lo gastado y al respecto ha dicho que no consta en las actas de la entidad que esa cantidad tuviera que ser devuelta.