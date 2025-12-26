edición general
Defensa pide una disculpa a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la UME en la DANA

El departamento que dirige Margarita Robles ha hecho público este viernes un comunicado en el que "pide" las disculpas del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de emergencias en las horas posteriores a la DANA del 29 de octubre de 2024.

politica
NPCMeneaMePersigue
Quitan emergencias en Valencia, agencias de cambio climático, ponen a construir cerca de la costa, matan, asesinan, y dicen que la culpa es de los otros

Todo para que el guiri y el turista consuman, asesinan españoles para sacarle el dinero a los alemanes
Javi_Pina
Mark_
Antes vemos a los cerdos dando volteretas hacia atrás que a nadie de la derecha o ultra-derecha pedir disculpas por cualquier algo tan evidentemente falso.

Recordemos el "mentir no es ilegal" de MAR

