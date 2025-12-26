Defensa pide una disculpa a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la UME en la DANA

El departamento que dirige Margarita Robles ha hecho público este viernes un comunicado en el que "pide" las disculpas del presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de emergencias en las horas posteriores a la DANA del 29 de octubre de 2024.
