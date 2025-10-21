edición general
5 meneos
10 clics

Defensa firma la compra de 49 helicópteros para modernizar su flota por 2.261 millones

Entrando ya en la recta final de 2025, el año no puede terminar sin que el Gobierno haya firmado cada uno de los contratos que van a asociados a los 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) que recoge el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, a través del cual el Gobierno pretende llegar al 2,1% del PIB en Defensa. El apartado de ese plan contempla un desembolso de 3.807 millones de euros para los programas de modernización que deben asignarse y ejecutarse antes de que termine el año.

| etiquetas: defensa , firma , compra , 49 , helicópteros , modernizar , flota , 2261 , millones
4 1 4 K 29 actualidad
7 comentarios
4 1 4 K 29 actualidad
Elrosquasard #5 Elrosquasard
#2 Begoña Gómez se ha quedado uno. Saldrá en la próxima imputación de Peinado.
1 K 19
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Muy bien, todo material español y europeo
1 K 26
Harkon #1 Harkon
Sí me gusta ,haciendo frente a Trump.... oh, wait...!!
0 K 18
#4 mrM4
#1 son europeos, eso a Naranjito le va a cabrear xD
2 K 42
Ze7eN #7 Ze7eN
Todo lo que sea comprar a empresas nacionales o europeas, me parece fenomenal. Y si encima alguno de sus componentes se ensambla o fabrica en España y aporta beneficios indirectos a trabajadores españoles, más que mejor.

Que se joda Trump y que se jodan los EEUU.
0 K 14
ElBeaver #6 ElBeaver
El NH90 es fabricado por NHIndustries, un consorcio de empresas deFrancia, Italia, Países Bajos y Alemania, con sede en Francia. Las empresas matrices son Airbus Helicopters (Francia/Alemania), Leonardo (Italia) y Fokker Aerostructures (Países Bajos).
Fabricante: NH Industries
Empresas matrices: Airbus Helicopters, Leonardo y Fokker Aerostructures
País de origen: La asociación y la fabricación tienen su sede en Francia, Italia, Países Bajos y Alemania.
Ensamblaje final: Las líneas de ensamblaje final se encuentran en Italia (Cascina Costa), Francia (Marignane) y Alemania (Donauwörth). España también desempeña un papel importante en la fabricación de los fuselajes frontal y central.
0 K 7

menéame