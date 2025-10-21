Defensa firma la compra de 49 helicópteros para modernizar su flota por 2.261 millones

Entrando ya en la recta final de 2025, el año no puede terminar sin que el Gobierno haya firmado cada uno de los contratos que van a asociados a los 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) que recoge el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, a través del cual el Gobierno pretende llegar al 2,1% del PIB en Defensa. El apartado de ese plan contempla un desembolso de 3.807 millones de euros para los programas de modernización que deben asignarse y ejecutarse antes de que termine el año.