Una defensa de la nostalgia

Me declaro sin vergüenza muy confuso. Y me declaro sin vergüenza conservador. Eso quiere decir que creo que la supervivencia de la humanidad sólo es posible si cada generación hereda una serie de "datos", es decir, de "cosas ya dadas"; que solo es antropológicamente viable si ninguna generación digamos es dejada a merced, cuando empieza a vivir, de los deseos individuales de sus miembros. Sin "datos" no hay sociedad. ¿Pero qué "datos"? Yo diría: hay que conservar la Tierra, pero no el arado de madera; la comunidad, pero no la mili;…