Imagine un vídeo en el que usted está hablando. Es usted, es su voz, son sus palabras. Pero es falso. Lo ve, pero no se lo puede creer, porque sabe que es mentira. Que en ese momento usted no estaba diciendo eso. Incluso que no dijo jamás aquello que está viendo y oyendo. A eso se le llama deep fakes, los vídeos manipulados, la temible evolución de las fake news.