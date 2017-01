Deconstrucción de un chiste (Opinión)

Hoy les voy a deconstruir un chiste, paso a paso. Sé que es algo imperdonable, pero es que tengo miedo de que si no lo hago, les llegue en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera intención del autor que lo suscribe.Esto último es parte de la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que condena a César Strawberry, y francamente, me resulta escalofriante como defensor a ultranza de la libertad de expresión..pásmense, se considera como causa para excluir la atenuación algo que no está bajo el control o el dominio del acusado..