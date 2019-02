Declaró la ex de Daniel Scioli en la causa por lavado y dio detalles sobre los viajes de lujo

La modelo Gisela Berger ex pareja del vicepresidente de Néstor Kirchner, ex gobernador y candidato a presidente por Cristina Fernández de Kirchner y actual diputado, publicó tuits en los que levantó sospechas sobre su patrimonio. “Daniel Scioli dice que va por el brazo... mientras, la gente se muere de hambre. Miente! Vacaciones en Courcevel, Francia. ¿Dónde está la plata del país?”, había escrito junto a una imagen de sus vacaciones por Europa con el ex gobernador. *Scioli posee una protesis de brazo derecho por un accidente de motonaútica.