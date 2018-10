Las declaraciones xenófobas del sustituto de Echenique

Raúl Gay, sustituto de Echenique en la cámara aragonesa, asfirmó: "Por lo general, lamentablemente, los asistentes personales son inmigrantes con muy escasa educación. Yo me imagino a mi asistente personal yendo a la universidad a transcribir un examen sobre derecho administrativo y suspendo. Pero no por mí, sino por el asistente que no tiene ni puñetera idea."