«Decir que los gallos violan a las gallinas es una solemne estupidez»

Si los colectivos veganos están descontentos con la postura de Almas Veganas sobre la crianza de las gallinas, entre los veterinarios la indignación es aún mayor: «Como profesional es estúpido pensar que la reproducción de una especie es una violación. Las gallinas siguen existiendo en el mundo porque se reproducen con los gallos. No es de hoy, es de toda la historia. La especie que no se reproduce es una especie que desaparece. Decir que hay que apartar las gallinas de los gallos porque las violan me parece una solemne estupidez».