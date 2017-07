¿Qué decimos realmente cuando hablamos de ‘luchar’ contra el cáncer?

El pasado junio Susan Gubar publicó un artículo en The New York Times, Estoy cansada de ‘luchar’ contra el cáncer, donde se rebelaba contra el léxico de batalla que se emplea para describir los procesos de la enfermedad. Ella tiene cáncer de ovarios y ya se le agotaron las ganas. Ella se queja: «Ese discurso puede funcionar con los tipos de cáncer curable. No obstante, incluso en esos casos, los generales que manejan las poderosas armas quirúrgicas, químicas y radiológicas son los doctores, no los pacientes».