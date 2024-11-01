edición general
El décimo de Navidad podría subir a 25 euros

El tradicional sorteo de Navidad es un símbolo de cultura en el que familias enteras participan a medias con décimos que compran para participar entre varios y sentir la emoción de ser premiados en compañía de los tuyos. El precio de estos boletos lleva más de dos décadas congelado en los 20 euros, al igual que ocurre con otros sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto.

Milmariposas
Los titulares con el verbo en condicional son caca.
Ludovicio
Van a subir el impuesto que se paga por no saber de estadística.
Narmer
Tendrán que subir los premios.

Con el Gordo y restando impuestos, apenas te da para comprarte un pisito en Madrid o Barcelona.
javierchiclana
Me gastaré lo mismo... 0€

Gente pobre planeando como ser millonario... qué podría salir mal... :roll:
mariKarmo
Menos quejas que por lo menos os toca salud.
ElBeaver
Siempre he considerado la lotería como una estrategia estatal poco beneficiosa; de hecho, invertir en criptomonedas resulta mucho más rentable que apostar en la lotería.
Hacksturcon
A 25 no, a 30!
