El décimo de Navidad podría subir a 25 euros

El tradicional sorteo de Navidad es un símbolo de cultura en el que familias enteras participan a medias con décimos que compran para participar entre varios y sentir la emoción de ser premiados en compañía de los tuyos. El precio de estos boletos lleva más de dos décadas congelado en los 20 euros, al igual que ocurre con otros sorteos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto.