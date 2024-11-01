edición general
Decenas de taxistas cortan la Gran Via de Barcelona para denunciar el "expolio" de Uber

El sindicato Élite Taxi convoca una suspensión del servicio en toda Catalunya desde las 10 hasta las 16h en una movilización a la que no se han sumado el resto de organizaciones

toshiro #3 toshiro
Los taxistas o los que trabajan para los taxistas?
#4 MagnumClarsen
#3 Ambos, en el taxi hay contratados y hay quienes tienen su propia licencia, en cambio en Uber solo hay contratados.
sorrillo #5 sorrillo
#3 Quienes conducen un taxi son taxistas.
Dragstat #6 Dragstat
#3 pasa lo mismo con los agricultores, cuando se mencionan en las noticias se suelen referir a los empresarios agrícolas y no a los trabajadores del sector. Algunos solo se dedican a gestionar sus explotaciones agrícolas. Ejemplo la Casa de Alba.
frg #8 frg
#6 La casa alba son más como Uber y Cabify. Los taxistas se presuponen autónomos, aunque haya "floteros" acaparadores que el sistema debiera de erradicar, pero no lo hace.
Escafurciao #7 Escafurciao *
#3 ¿o los taxistas que trabajan para los taxistas, que trabajan para los taxistas?
#9 Tecar
El gremio del taxi, más que un servicio público es un monopolio a la antigua usanza que las administraciones dejan en manos de organizaciones privadas manteniendo cautivo al ciudadano que a cambio obtiene un servicio deficiente.
Organizaciones con prácticas mafiosas más propias de principios de sXX que operan al amparo de la ausencia de competencia que la administración les promete.
frg #10 frg *
#9 Si desaparecen los taxistas verás lo que es un monopolio. El Taxi es un servicio público regulado. La regulación y su implementación te puede parecer mejor o peor, pero las condiciones y precios son claros.

Edit: Parece que tengo intereses en el Taxi, cuando los odio a muerte La alternativa de Uber y Cabify me parece perversa y una opción todavía peor.
Supercinexin #2 Supercinexin
Todo mi apoyo.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
La gran via huele a curry
