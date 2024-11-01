·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6705
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
5307
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6268
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
5899
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4830
clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa
más votadas
541
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
503
El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales
320
Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales
500
"Dos joyas. Ella y él": Óscar Puente sobre el jefe antidroga de Valladolid detenido por quedarse con parte de los alijos de droga y su mujer concejal del PP
428
Una niña de un año, asesinada por un francotirador israelí en Gaza este fin de semana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
25
clics
Decenas de taxistas cortan la Gran Via de Barcelona para denunciar el "expolio" de Uber
El sindicato Élite Taxi convoca una suspensión del servicio en toda Catalunya desde las 10 hasta las 16h en una movilización a la que no se han sumado el resto de organizaciones
|
etiquetas
:
taxi
,
barcelona
,
bloqueo
,
uber
,
cabify
7
2
0
K
94
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
94
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
toshiro
Los taxistas o los que trabajan para los taxistas?
5
K
60
#4
MagnumClarsen
#3
Ambos, en el taxi hay contratados y hay quienes tienen su propia licencia, en cambio en Uber solo hay contratados.
1
K
19
#5
sorrillo
#3
Quienes conducen un taxi son taxistas.
0
K
11
#6
Dragstat
#3
pasa lo mismo con los agricultores, cuando se mencionan en las noticias se suelen referir a los empresarios agrícolas y no a los trabajadores del sector. Algunos solo se dedican a gestionar sus explotaciones agrícolas. Ejemplo la Casa de Alba.
0
K
20
#8
frg
#6
La casa alba son más como Uber y Cabify. Los taxistas se presuponen autónomos, aunque haya "floteros" acaparadores que el sistema debiera de erradicar, pero no lo hace.
0
K
11
#7
Escafurciao
*
#3
¿o los taxistas que trabajan para los taxistas, que trabajan para los taxistas?
1
K
18
#9
Tecar
El gremio del taxi, más que un servicio público es un monopolio a la antigua usanza que las administraciones dejan en manos de organizaciones privadas manteniendo cautivo al ciudadano que a cambio obtiene un servicio deficiente.
Organizaciones con prácticas mafiosas más propias de principios de sXX que operan al amparo de la ausencia de competencia que la administración les promete.
2
K
26
#10
frg
*
#9
Si desaparecen los taxistas verás lo que es un monopolio. El Taxi es un servicio público regulado. La regulación y su implementación te puede parecer mejor o peor, pero las condiciones y precios son claros.
Edit: Parece que tengo intereses en el Taxi, cuando los odio a muerte La alternativa de Uber y Cabify me parece perversa y una opción todavía peor.
0
K
11
#2
Supercinexin
Todo mi apoyo.
0
K
20
#1
DayOfTheTentacle
La gran via huele a curry
1
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Organizaciones con prácticas mafiosas más propias de principios de sXX que operan al amparo de la ausencia de competencia que la administración les promete.
Edit: Parece que tengo intereses en el Taxi, cuando los odio a muerte La alternativa de Uber y Cabify me parece perversa y una opción todavía peor.