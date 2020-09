Decenas de inmigrantes se contagian atrapados en la Casa del Marino: "Salí llorando, no se puede ni respirar"

Decenas de inmigrantes confinados en la Casa del Marino de Las Palmas se están contagiando de Covid incluso meses después de su llegada debido a las condiciones de hacinamiento, insalubridad y descontrol. Personas que han estado en contacto con este grupo describen un escenario desolador:"Las plantas que los alojan no están preparadas para esto.Las condiciones son pésimas. La última vez que subí salí de allí llorando.No se puede ni respirar".La Delegación del Gobierno en Canarias no quiere comentar la situación y no sabe cómo se contagiaron.