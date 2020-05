Decenas de bares de Vitoria se ven obligados a quitar las terrazas

Decenas de bares de Vitoria-Gasteiz están recibiendo estos días la visita de la Policia Local en la que les obligan a quitar la terraza. Debido a retrasos en la administración, tienen la licencia caducada, y hasta que no la renueven no pueden volver a montar las mesas y las sillas. “Llevo días esperando la renovación, pero me han dicho que tienen muchas solicitudes acumuladas”, explica Ismael Martínez, dueño del bar Boga, en Zaramaga. Hasta 150 locales están esperando a que les llegue la renovación de su licencia.