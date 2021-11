La década en que hippies, urbanitas, nómadas y universitarios bailaron juntos en las raves

Urbanitas, hippies, nómadas, jóvenes del campo y personas de todas las condiciones y etnias se unieron a finales de los 80 y principios de los 90 en el Reino Unido para hacer frente a la frustración que suponía no poder pagarse la entrada a los clubs nocturnos y a las fiestas más comerciales. Fue así, en las raves, como nació el movimiento Free Party, que el director Aaron Trinder ha querido inmortalizar en el documental Free Party: A Folk History of the Free Party Movement.