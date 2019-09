El sábado en la farmacia de mi calle, uno de los dependientes me quiso colocar un complejo de vitaminas y antioxidantes asegurándome que la luz azul de las pantallas de ordenadores, móviles y compañía, dañan la piel provocando envejecimiento, arrugas y manchas prematuras. Yo no le hice caso pero me quedé con la duda: ¿y si tiene razón? Así que mi pregunta es clara: ¿Debo proteger mi piel de la luz de los móviles, las tabletas y los ordenadores?