La debilidad de Trump abre la puerta a concesiones inéditas a China en el estatus de Taiwán

Trump podría, por ejemplo, sentar que Washington "se opone" a la independencia taiwanesa, separándose de la política seguida por todos sus antecesores del "no apoyo". Bastaría esa nimiedad retórica para escenificar su acercamiento a las tesis chinas, provocar un tsunami en el estrecho de Formosa y arruinarle el día a Lai Ching-te, presidente taiwanés. Un triunfo histórico para Xi Jinping. Pero los debates sobre Taiwán van mucho más allá de un enunciado. Alcanzan también a las ventas de armas y su visita coincide con un momento delicado.