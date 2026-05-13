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La debilidad de Trump abre la puerta a concesiones inéditas a China en el estatus de Taiwán

La debilidad de Trump abre la puerta a concesiones inéditas a China en el estatus de Taiwán

Trump podría, por ejemplo, sentar que Washington "se opone" a la independencia taiwanesa, separándose de la política seguida por todos sus antecesores del "no apoyo". Bastaría esa nimiedad retórica para escenificar su acercamiento a las tesis chinas, provocar un tsunami en el estrecho de Formosa y arruinarle el día a Lai Ching-te, presidente taiwanés. Un triunfo histórico para Xi Jinping. Pero los debates sobre Taiwán van mucho más allá de un enunciado. Alcanzan también a las ventas de armas y su visita coincide con un momento delicado.

| etiquetas: trump , china , taiwán , cumbre
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7 comentarios
8 1 0 K 89 actualidad
ViejoInsultaAChemTrail #3 ViejoInsultaAChemTrail *
Este imbécil ha jodido Ormuz, la eneríga y petroquímica y la geopolítica de medio mundo y ahora va a joder Taiwán y los chips y la geopolítica del otro medio. (digo otro por la redondez de la frase.) - por no dividir en tercios y decir que con Groenlandia jodió el equilibrio del otro tercio.
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Supercinexin #6 Supercinexin
#3 Bueno, pero el país que le contrató ha expandido sus fronteras y exterminado a sus enemigos notablemente, tal y como lo habían planeado :troll:

Aquí todo el mundo planea y tiene planes. Mejores o peores, con mayor o menor acierto, pero planes: Putin, los Xinos, Israel, la India, Brasil, Marruecos... Los únicos gilipollas que no tienen NINGÚN PLAN son los subnormales de la Unión Europea, que básicamente se limitan a descolgar el teléfono cada vez que les llama Washington y ya ta. Qué mal…   » ver todo el comentario
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azathothruna #1 azathothruna
Apenas Gringolandia diga palabras de alejamiento a Taiwan, se arma bardo en la isla.
Aun me hace gracias que el partido kuo ming tan es el que ahora busca la reunificacion con el continente.
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Priorat #2 Priorat *
China se ha encontrado a alguien enfrente con principios, pero los justos: los chinos.

Y saben negociar 200.000 veces mejor que él. Si Trump está dispuesto a negociar lo veremos todos. Saldrá solo con calzoncillos de China.

Además dudo que la sutileza de Trump sepa traducir a su idioma un sí de un sí. Siendo el primero en su idioma Yes y el segundo No. Esto los chinos también lo hacen genial.
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pitercio #7 pitercio *
Winnie The Pooh le va a pasar tol ciruelo por la cara a Trampas. Está noche mismo le hace un Mortadelo.
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UnMeroEspectador #4 UnMeroEspectador *
Taiwan le importa una mierda, le habrán dado permiso para la construcción de una torre hotel Trump en Shangai, comprado 200 millones de $ en la criptomoneda del niño, unos cheques regalo de Alibaba y Trump saldrá sonriendo, nunca una isla salió tan barata.
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#5 slender_1
Eso sí, para andar jodiendo con Ceuta y Melilla sí que tienen tiempo.
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menéame