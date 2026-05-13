La debilidad de Trump abre la puerta a concesiones inéditas a China en el estatus de Taiwán

Trump podría, por ejemplo, sentar que Washington "se opone" a la independencia taiwanesa, separándose de la política seguida por todos sus antecesores del "no apoyo". Bastaría esa nimiedad retórica para escenificar su acercamiento a las tesis chinas, provocar un tsunami en el estrecho de Formosa y arruinarle el día a Lai Ching-te, presidente taiwanés. Un triunfo histórico para Xi Jinping. Pero los debates sobre Taiwán van mucho más allá de un enunciado. Alcanzan también a las ventas de armas y su visita coincide con un momento delicado.
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Aquí todo el mundo planea y tiene planes. Mejores o peores, con mayor o menor acierto, pero planes: Putin, los Xinos, Israel, la India, Brasil, Marruecos... Los únicos gilipollas que no tienen NINGÚN PLAN son los subnormales de la Unión Europea, que básicamente se limitan a descolgar el teléfono cada vez que les llama Washington y ya ta. Qué mal… » ver todo el comentario
Aun me hace gracias que el partido kuo ming tan es el que ahora busca la reunificacion con el continente.
Y saben negociar 200.000 veces mejor que él. Si Trump está dispuesto a negociar lo veremos todos. Saldrá solo con calzoncillos de China.
Además dudo que la sutileza de Trump sepa traducir a su idioma un sí de un sí. Siendo el primero en su idioma Yes y el segundo No. Esto los chinos también lo hacen genial.