Hace unos días un grupo de directores de Hollywood pedía a los fabricantes de televisores que no activasen la interpolación de fotogramas por defecto en sus nuevos modelos de smart TV. Se supone que es una función que debería mejorar la calidad percibida, entonces ¿por qué esta petición?, ¿no mejora el movimiento?. Sí, pero no siempre y no sin efectos colaterales.