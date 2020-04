Por qué deberíamos alimentar a los surfistas: 5 libros de economía freak

Otras cuestiones a las que intentaba responder 'Freakonomics', del economista Steven Levitt y el periodista J. Dubner, eran si resulta más peligrosa una pistola o una piscina, en qué se parecen los agentes inmobiliarios y el Ku Klux Klan o qué hace perfecto a un padre. Piensen que por aquel entonces los 'freaks' no se habían convertido aún en los héroes de la turbomodernidad que son hoy y que aún faltaban dos años para que se estrenara la serie 'The Big Bang Theory', que hizo de las andanzas de un grupo de cerebritos adictos a los cómics de sup