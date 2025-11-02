Por qué se debería cerrar el Nótame

Hay varias razones para cerrar el Nótame. La primera de ellas es la relación coste-beneficio. Es una parte de Menéame donde no participa prácticamente nadie. Menéame tiene unos 50.000 usuarios activos. En el Nótame, en los días más activos, participan unas 15 personas, y en los días normales, no más de 10. A este respecto, basta con ver el apartado "mejores notas", que aparece en la página del Nótame, donde aparecen las notas más votadas del día. Es un milagro que una nota, la más votada del día, alcance los 10 positivos.

Por tanto, la relación coste-beneficio es claramente insostenible. Para que conversen 15 personas, la web está gastando una cantidad ingente de recursos informáticos.

Un segundo motivo para cerrar el Nótame es que constituye una fuente de conflictos, crispación y mal ambiente en Menéame absolutamente exagerada. Si se comparan las discusiones y los ataques a usuarios que se producen en el Nótame con los de los hilos de noticias, estos últimos son absolutamente residuales. Es decir, en los hilos hay discusiones puntuales, pero en el Nótame las disputas entre usuarios —singularmente tóxicos y que no paran de generar problemas artificiales— dan lugar a un ambiente continuo de crispación e insultos. Además, la moderación de Menéame no suele intervenir, ya que circunscribe sus actuaciones principalmente a los hilos.

De este modo, el Nótame acaba convertido en una especie de barrio marginal de Menéame, donde los insultos, las faltas de respeto y las amenazas son continuas. Esto deriva en que los nuevos usuarios que entran en la web, cuando ven ese ambiente, se llevan una imagen absolutamente nefasta de Menéame que puede provocar que se marchen sin probarla siquiera.

Con lo cual, si se eliminase el Nótame, esas situaciones de conflicto, ese mal ambiente y esas actitudes agresivas desaparecerían. Los usuarios que las llevan a cabo, primero, no encontrarían un foro sin una temática preestablecida donde actuar con impunidad. Al no haber un tema de conversación fijo, les costaría mucho más pelearse y generar crispación, ya que en los hilos solo se puede debatir sobre la temática concreta de la noticia y no podrían iniciar sus disputas carentes de sentido y absolutamente arbitrarias, como sí hacen libremente en el Nótame. Aparte, en los hilos la administración los vigila con un celo del que carece el Nótame, que, como digo, es una especie de tierra de nadie.

De hecho, a lo largo de la historia de Menéame ha sido bastante común que usuarios que han entrado en el Nótame para quejarse de negativos injustos o faltas de respeto por parte de otros, hayan sido maltratados, insultados y humillados por los asiduos del lugar, que se les han tirado encima como una jauría.

El Nótame también se ha utilizado históricamente para coordinar el voto negativo. Algún asiduo subía una noticia diciendo "esta noticia es sensacionalista", ponía el enlace y todos los parroquianos del Nótame se lanzaban a negativizarla a lo bestia.

En definitiva, el Nótame solamente ha servido para llevar a cabo ese tipo de prácticas tóxicas, además de desincentivar y expulsar a otros usuarios de la web. Evidentemente, el maltrato que han sufrido en el Nótame y las campañas de negativos coordinados que se han organizado allí contra sus envíos, les han llevado a percibir la web como un lugar absolutamente tóxico.