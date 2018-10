Donde sí se echa en falta algo de corrección es en los modos con los que algunas de esas voces jóvenes (y no tan jóvenes) reivindican el cambio, tildando a las más maduras que lo cuestionan de 'pollavieja'. Este neologismo, popular en redes cuando Javier Marías o Pérez-Reverte publican columna, a mí me cuesta hasta escribirlo porque significa que la edad y la consecuente experiencia ahora son losas y no grados.