¿Debe odiar a su padre el hijo de un violador?

Preguntas como esta nos enfrentan con el hecho de que una cosa es la ética general y otra, muy distinta, el interés particular. Y en mi opinión, no hay necesidad alguna de conciliarlas.

Cualquier persona que no deteste a un violador tiene, cuando menos, una actitud ética reprochable. Sin embargo, el que sabe que nació como consecuencia de una violción, sabe tambiéhn que debe a eso su existencia, y que si ese execrable acto no se hubiese eproducido, él no estaría entre los vivos. Por tanto, puedsre detestar al violador a la vez que le está agradecido, íntimamente, de que haberlo traído al mundo.

Siendo más prácticos y más pedestres, conozco a una mujer que está completamente a favor del aborto y que está entre nosotros después de que su madre recibiese un falso diagnóstico positivo de síndrome de Down en el embarazo. Su madre, por el motivo que fuese (religioso) decidió seguir adelante con la gestación, y aquí tenemos, con ya treinta y tantos, a su hija sana. ¿Tiene que estar contra el aborto esa mujer? No veo el motivo. Puede perfectamnemnte querer para los demás (el cubo del basura) lo que nunca querría para ella.

Se puede fumar y estar contra el tabaco.

Ser puede ir por ahí diciendo que no vale la pena traer hijos a este mundo, sin necesidad de colgarse de un pino para abandonar un mundo tan malo y una vida tan poco merecedora de ser vivida.

Se puede ser socialista y afirmar que hay colaborar a los gastos comunes y utilizar un adblocker en los medios que uno utiliza.

Claro que se puede.

Peor que la inconsecuncia es la hipocresía.