De fans a influencers

Las influencers actuales hacen con los medios digitales y en la red lo mismo que sus antecesoras de hace 60 años hicieron de manera individual, personalmente y entre iguales, con la música pop.
| etiquetas: fans , influencers , música , pop , dúo dinámico
No veas como retuerce el término influencer, como si tener un tocadiscos y escuchar la radio fuera igual que hoy hacer el gilipollas por internet.
Supongo que así es como funcionan las sectas cuando se cogen términos actuales para definir lo que había en tiempos de Jesucrito, como los Kikos, que nació ayer y van de que su "credo" se remonta a los primeros cristianos, que ellos estuvieron allí...