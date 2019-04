DC cancela un cómic “blasfemo” sobre la segunda venida de Jesús por la presión de un grupo católico español  

La editorial DC Comics, perteneciente a Warner Bros, ha cancelado el lanzamiento del cómic 'Second Coming', en el que Jesucristo vuelve a la Tierra convertido en un superhéroe, después de la presión ejercida por la plataforma conservadora Citizen Go, dependiente del furibundo lobby católico español Hazte Oír. La plataforma acusó de “blasfemo” al cómic y consiguió que DC Comics claudicara ante las 230.000 firmas recogidas en internet. No obstante, otra editorial de EE.UU. -Ahoy Comics- ha prometido que hará posible la segunda venida del Mesías.