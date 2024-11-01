edición general
David Uclés y la izquierda de los debates vacíos

Este fin de semana ardieron las redes por la decisión de David Uclés de participar en unas jornadas sobre la Guerra Civil, organizadas por Arturo Pérez Reverte. Su explicación para cancelar es delirante: les reprocha la participación de figuras tan relevantes o más que él, el expresidente José María Aznar y el portavoz de los primeros años de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. ¿Qué tipo de debate sería ese en el que no hay partidarios del bando vencedor? Igual Aznar ni siquiera se cuenta entre ellos, pero cuando solo debaten...

... defensores de la República obtenemos justo lo único que hemos tenido en España entre 1978 y 2026. Basta ver los archivos de RTVE, El País, cadena SER, La Vanguardia y el palmarés de la gala de los Goya. La mejor frase del vídeo de Uclés retirando su participación es cuando remata diciendo que “me hubiera gustado saludar a mis lectores sevillanos”. Esa coletilla revela que para él —y para la mayoría de la izquierda— los debates socioculturales son simples actos de autopromoción, no

