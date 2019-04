David Suárez, el cómico despedido por un 'chiste' sobre el síndrome de Down: "Ha sido una semana asquerosa"  

“He recibido más de 300 amenazas, me han despedido de dos trabajos, he disgustado a gran parte de mi familia, y hoy me han llegado varias denuncias”. El cómico David Suárez no pensaba hace seis días que un tuit le iba a costar su trabajo en Vodafone Yu —el programa que presenta Dani Mateo en Los40— ser trending topic en España y convertirse en una de las personas más odiadas en Twitter.