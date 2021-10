David Lazar, un gran fotógrafo de viajes [ENG]  

"Me llamaría fotógrafo de viajes, y esto abarca muchos géneros: retrato, vida silvestre, paisaje, arquitectura. Pero me gustan las fotos con personas y estas son las fotos de las que estoy más orgulloso. Creo que es un desafío aprender a acercarme a extraños y a hacer amigos rápidamente para la fotografía de retratos, y no siempre es fácil hacerlo para la mayoría de las personas, por lo que me atrae y ayuda a que mi trabajo se destaque de otros tipos de fotografía."