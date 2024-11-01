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David Gross, Premio Nobel de Física: “Las probabilidades de que la humanidad viva más de 50 años son muy bajas

“Actualmente, paso parte de mi tiempo tratando de decirle a la gente… que las probabilidades de que vivas 50 años más son muy pequeñas”. Boom, un golpe de realidad, estadística, probabilidades.

| etiquetas: humanidad , supervivencia , física
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