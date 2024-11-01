·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6878
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
5753
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
5494
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
5470
clics
Kortatu: Dios y la Ley Vieja
3005
clics
Deus Ex Machina
más votadas
614
¿Por qué debemos echar (urgentemente) a Israel del programa Horizon Europe? (parte I)
613
El juez Antonio Viejo, que aparece en los audios de Villarejo, frena la investigación por presunta corrupción del novio de Ayuso
573
'The New York Times' pone a Sánchez como alternativa a Trump en el mundo
455
Sheinbaum, sobre Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá"
305
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
47
clics
David Gross, Premio Nobel de Física: “Las probabilidades de que la humanidad viva más de 50 años son muy bajas
“Actualmente, paso parte de mi tiempo tratando de decirle a la gente… que las probabilidades de que vivas 50 años más son muy pequeñas”. Boom, un golpe de realidad, estadística, probabilidades.
|
etiquetas
:
humanidad
,
supervivencia
,
física
2
0
0
K
16
ciencia
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
16
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente