David y Goliat: el drama del Canal de Suez inspira ola de memes

[HUMOR] Un gigantesco buque portacontenedores, el "Ever Given", encalló este martes (23.03.2021) por la noche en el Canal de Suez durante una tormenta de arena, bloqueando una de las vías navegables más transitadas del mundo. A pesar del gigantesco problema, para rescatarlo, se envió una pequeña excavadora. Por su parte, en las redes sociales, los internautas hicieron de la lenta crisis en un evento cómico: y como es usual en nuestros tiempos, la avalancha de memes no se hizo esperar.