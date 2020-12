David contra Goliat: un bar de Dos Hermanas vence a La Liga por el pirateo de partidos

Un bar de Dos Hermanas ha ganado su particular batalla contra la Liga de Fútbol Profesional: el juzgado número 5 de esa ciudad ha declarado prescrito el delito leve contra el mercado y los derechos de los consumidores que le imputaron por, presuntamente, piratear partidos de fútbol. Entiende la juez que durante más de un año no se cumplió el requisito específico de que el hostelero fuese citado como investigado y, por el contrario, no tuvo noticia del procedimiento hasta su citación a juicio.