Parlophone Records pondrá a disposición ‘NUTS’ , un tema totalmente inédito , para que se da a conocer hoy, como penúltimo lanzamiento de DAVID BOWIE’s IS IS ANY WONDER? . Otro EP de seis canciones inéditas y raras que se lanzan una vez por semana. Los inéditos ‘NUTS’ semi instrumentales fueron escritos conjuntamente por David, Reeves Gabrels y Mark Plati.