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David Bondia: “Barcelona paga 4.000 euros al mes para alojar a una familia que quizá fue desahuciada por no pagar un alquiler de 800”

David Bondia: “Barcelona paga 4.000 euros al mes para alojar a una familia que quizá fue desahuciada por no pagar un alquiler de 800”

El defensor de los barceloneses hace balance de sus cinco años en el cargo, que quiere reeditar hasta el 2031

| etiquetas: vivienda , especulación , desahucios
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1 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
#1 miraqueereslinda *
Caso que ejemplifica perfectamente la ineficacia en la gestión de los recursos públicos. Y por qué aunque cada vez el estado nos sube más los impuestos, los servicios empeoran.

Dejando ya al margen el debate de hasta que punto tenemos la obligación los ciudadanos productivos a subvencionar al resto, el titular me hace venir a la cabeza inmediatamente lo siguiente.

1) ¿De esos 4.000 euros cuántos les llegará a la familia?

2) ¿No resultaría mucho más rentable y satisfactorio para todas las partes que, puestos a subvencionar, el estado pagara ese alquiler de 800 euros al propietario hasta que la familia tenga los medios para cubrirlo?
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menéame