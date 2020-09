David Blaine sube hasta los 7000 metros de altura con globos de Helio  

El ilusionista sobrevoló este miércoles el río Hudson, una hazaña que pudo verse por ‘streaming’ en youtube. Ni los mismísimos creadores de UP, la película de animación de Disney en la que aparece una casa flotando con globos, habrían podido imaginar que volar de este modo fuera posible. El ilusionista David Blaine ha demostrado este miércoles de que no hay reto que no pueda cumplirse. Y es que el escapista se ha propuesto alcanzar las alturas utilizando únicamente globos de helio como parte del reto que ha bautizado como ‘Ascension’