2
meneos
46
clics
David (75), fontanero autónomo con una pensión de 500€: “Si mi mujer y yo no hubiésemos invertido, no sería suficiente”
El jubilado, antes autónomo, habló sobre su realidad al recibir una pensión que, de no ser por la inversión, no le permitiría vivir tranquilamente.
etiquetas
fontanero
autónomo
pensión
2
0
1
K
11
actualidad
17 comentarios
2
0
1
K
11
actualidad
#4
Marisadoro
*
Mariano (75) empleado con una pensión de 1700€ "Si no hubiese cotizado durante 39 años, no sería suficiente"
6
K
63
#5
ipanies
Recibes en función de lo que has cotizado, no es tan difícil de entender, señores "periodistas" de elespañol.
3
K
38
#1
FranChoa
¿La pensión no va en función de lo que has declarado?
2
K
30
#2
capitan__nemo
¿Y cuanto cotizó para la pension? Cotizar para la pension una cantidad u otra se podria considerar "invertir"
0
K
19
#10
nopolar
Esto es un gancho para trincarles los ahorros con fondos de inversión y productos varios a todos los despistados que puedan. Ahora que se viene otra crisis de deuda chunga hacen falta pardillos que se coman las pérdidas con productos opacos y raros.
1
K
19
#6
eaglesight1
Que hubiera cotizado más.
0
K
14
#8
camvalf
Seria interesante saber cuando cotizaba, y viendo la edad que tiene tal vez no le explicaron que la pensión iba en relación a la cotización.
Dicho esto es una pena que existan pensionistas que cobren esa cantidad y luego tenemos parásitos que no han trabajado en su vida y solo han compludo ordenes del líder de partido y por estar sentados 8 años ya les dan la pensión máxima y no tienen
0
K
14
#7
pitercio
*
Claro, la culpa de la precariedad es de los trabajadores por no especular en vez de trabajar
0
K
12
#14
jonolulu
Cotiza por lo mínimo, tienes lo mínimo.
Buena parte de los autónimos se pasan toda su vida laboral llorando y siguen llorando una vez jubilados
0
K
12
#3
manzitor
Si es, cotizas por la base mínima, y tendrás una pensión igualmente mínima
0
K
11
#16
elTieso
Si invirtió es porque cobraba mucho, en A o en B, pero eligió no cotizar al sistema público.
0
K
11
#15
Feliberto
*
Titular alternativo "Todo lo que cobré en negro me lo gasté en pisos y ahora vivo de alquilarlos, porque coticé menos de 15 años reales pagando lo minimo posible".
0
K
10
#17
clavícula
La subida de cuotas que critican en el artículo sirve, precisamente, para poder acceder a una mejor jubilación.
Uno puede elegir entre invertir en un fondo indexado a largo plazo y pagar comisiones por ello (y correr cierto riesgo) o dedicar ese dinero a cotizar más.
0
K
9
#13
PerritaPiloto
Los que se lo llevan doblado y además cobran en negro eso no lo dicen.
Quiero decir, que un autónomo puede elegir cuanto cotiza. Si cotizan lo mínimo luego su pensión es mínima. Luego hablan de que muchos autónomos cobran 27.000€ al año. Lo cual no es muy distinto de lo que cobra un asalariado. Es más, está por encima del salario moda. Quizás tengan que pagar más impuestos, pero son empresarios.
Si no son capaces de hacer las cuentas para que con lo que deben pagar de impuestos les de para…
» ver todo el comentario
0
K
9
#11
Andreham
Pues hizo lo que nos gustaría hacer a muchos autónomos: pagar lo mínimo porque sabemos que no vamos a cobrar pensión (o si la cobramos será una puta mierda) y meter ese dinero en inversiones que nos vayan a aguantar hasta la muerte.
En su caso fue bastante más fácil porque, acabo de mirar en Google, en el año 2000 un autónomo pagaba:
En el año 2000, un autónomo pagaba una cuota fija mensual de 393,04 pesetas (aproximadamente 2,36 €) por contingencias comunes, basada en una cotización
…
» ver todo el comentario
0
K
8
#9
Kuruñes3.0
Jajaja invertido en otra cosa esta claro, en cotizar no habrá sido, puto sinvergüenza....
0
K
7
#12
j060511
Cotizan por el mínimo y los demás cotizamos por nuestros ingresos. Ellos se benefician de unos servicios públicos que hemos pagado los demás y luego se van a LA COPE a llorar con su pulserita.
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
