Dave Grohl toca 'In Bloom' en vivo junto a una banda de jazz  

Hacia mitad de este año Grohl confesó que por mucho tiempo no pudo escuchar música de Nirvana y este fin de semana se sentó en su batería para tocar por segunda vez In Blom desde la muerte de Kurt, pero no de una manera usual, lo hizo junto a la banda de Trombone Shorty en medio del Festival Voodoo Threauxdown en Los Ángeles y el resultado no puede ser mejor: In Bloom con la batería de Grohl, congas, saxofones y trompetas de la banda de jazz Orleans Avenue, .