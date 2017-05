Datos ocultos sobre la violencia de género

No es preciso ser Max Weber para descubrir que existe en España un feminismo radical que en lo tocante a la violencia contra las mujeres está dispuesto a demostrar que los varones españoles, sólo por serlo, son maltratadores y asesinos en potencia, aunque para ello, como todo sectarismo, tenga que ocultar la realidad. Pondré dos ejemplos ilustrativos: ¿Usted ha visto alguna vez estadísticas que muestren si en España hay más o menos violencia de género que en los países nórdicos? No las ha visto porque no interesa.