Datos de Menéame en Google Trends, acusaciones de micropene y recomendaciones de vibradores by Benja

Hace un rato Ferrán, viejo usuario de Menéame que en su día pujó por la web sin éxito, publicó los datos de Google trends sobre Menéame. Dichos datos reflejan el interés de búsqueda de Menéame en Google…y son ciertamente desoladores trends.google.com/trends/explore?q=/m/09v3njw&date=all#TIMESERIES Rápidamente, Benjami Villoslada, dueño de Menéame, le respondió con un mensaje www.meneame.net/notame/3705364 que podemos sintetizar en 3 ideas:

-Menéame tiene más del doble de visitas que las 10 webs que más portadas hacen en él.

-Acusó literalmente a Ferrán de tener micropene (esta acusación, entiendo que infundada, la borró a los pocos minutos tras editar la nota).

-Le invitó a gastarse su fortuna en juguetes sexuales.

Lo del micropene no es ninguna novedad, ya que Benjami insulta asiduamente a los users en sus notas www.meneame.net/user/benjami/notes llamándoles hijos de rata, haciendo alusiones al coño de sus madres o espetándoles que son unos putos cánceres de mierda. Pero en esta nota Benjami cometió un terrible pecado adicional: mintió obscenamente.

Digo esto porque las visitas de Menéame son 50 veces menores que, por ejemplo, las de eldiario.es (véanse www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/eldiario-evolucion-audiencia/to y www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/meneame-evolucion-audiencia/tot ). La mentira es tan burda que cae por su propio peso, pero Benjami va con ello.

Los datos de Google Trends muestran que, ya a finales de 2023, Menéame estaba muy mal, pero se han desplomado a la mitad en los últimos dos años. Y es que tener un dueño que disfruta humillando a los users con total impunidad no ayuda. Seguiremos contemplando espectáculo mientras dure.