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El dato más inquietante sobre el hantavirus: puede permanecer hasta seis años en el semen

El dato más inquietante sobre el hantavirus: puede permanecer hasta seis años en el semen

Uno de los pocos casos en los que ha habido un seguimiento largo, que se le hizo a un paciente suizo que se infectó en el año 2016, ha visto que el virus permanece en el semen durante más de seis años"."El aparato sexual es un lugar inmunoprivilegiado. No está tan vigilado por el sistema inmune por cuestiones de reproducción. Entonces, y al igual que pasa con otros virus como con el Ébola y el Zika, permanecen durante años en el semen. No hay que alarmarse, pero sí que hay que investigar a estas personas que lo han tenido".

| etiquetas: hantavirus , seis años , semen
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5 comentarios
3 1 0 K 46 ciencia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Natillas Danet. Ahora conas Hantavirus.
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Mesopotámico #2 Mesopotámico
tiren esta noticia, no necesitamos mas excusas
1 K 21
#3 Danae...
Semen retentum, venenum est...
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elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
No hay hombre en el planeta que contenga el semen durante 6 meses.... vamos, ni 6 días!...
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shinjikari #5 shinjikari
¿Se podría decir que el hantavirus te agria la leche?
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menéame