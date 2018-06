‘Darkness on the edge of town’: la vida adulta según Bruce Springsteen

Una época de nubarrones que forzosamente marcarían el cuarto álbum del rockero estadounidense, Darkness on the edge of town, que empezó a grabarse en octubre de 1977 y fue editado el 2 de junio de 1978, hace ya cuarenta años. Fruto de una encrucijada vital para su autor por esa batalla legal, que le empujó a buscar inspiración en el blues de la clase trabajadora de The Animals, el country de Hank Williams o Woody Guthrie e incluso la furia del punk que llegaba desde el Reino Unido comandada por Sex Pistols, The Clash y Elvis Costello.