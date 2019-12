Dark Alliance de D&D (Dragones & Mazmorras) anunciado

Tras los rumores y filtraciones, se ha confirmado. Dragones y Mazmorras volverá a los videojuegos según se ha confirmado en The Game Awards, y lo hará con Dark Alliance, un título de acción y rol en tercera persona con énfasis en cooperativo. El juego llegará a consolas no especificadas -quizás Xbox Series X y PlayStation 5- y PC a finales de 2020. Desarrollado por Tuque Games (Livelock) y Wizards of the Coast, ha presentado su primer tráiler