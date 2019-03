Tema sacado en el año 2000 y radiado de forma pegadiza en adelante. Público adolescente. Sus dientes son amarillos, están cubiertos de moho (D) Sólo tiene catorce años, tiene cien años (C) Cuando se le entregaron las miradas, estuvo en la última fila (C) Su cara se ve como donde no se pone el sol. (D) ¿Te caíste de un edificio y caíste sobre tu cabeza? (D) O un camión pasó por tu cara en vez de eso (C) No hay ninguna pastilla porque no estás enferma ¡eres fea!