El dantesco escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia católica en España

El escándalo es de tal magnitud que el mismo Gobierno del PP cambió la Ley Hipotecaria en 2015, impidiendo que los obispos pudieran seguir inmatriculando pero al no declararse la ley anterior inconstitucional se produjo en la práctica una amnistía registral. La situación a día de hoy es que la Iglesia católica española tiene un extensísimo patrimonio, casi imposible de calcular porque no facilita su listado de bienes y porque los sucesivos Gobiernos que hemos tenido no se lo exigen [...]