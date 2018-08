«El daño que le está haciendo mi ex a mi hija es irreparable»

Carlos Salgado es uno de los padres que ha sufrido el secuestro de su hija. Hace dos años que la madre se llevó a la niña de 8 años a Kirguistán, antigua república soviética de Asia Central, de donde es originaria la mujer. «Cuando mi ex empezó a incumplir el régimen de visitas tuve la certeza al 100% de que la iba a secuestrar. Fui al juzgado y puse una denuncia. Lo que no sabía era que el juzgado no iba a hacer nada durante los nueve meses que transcurren desde que puse la denuncia hasta que mi ex se llevó a la niña.