Daniel Sancho alza la voz: “Es muy injusto todo”

Daniel Sancho ha cumplido recientemente tres meses en Surat Thani, la prisión en la que pasa sus días después de recibir condena a cadena perpetua por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta. Cabe recordar que el juez tailandés no solo consideró que el español había actuado bajo premeditación sino que también ocultó el cadáver y destruyó la documentación personal del colombiano para no ser identificado ni localizado. Y no solo eso ya que deberá indemnizar a la familia de la víctima con 106.000 euros, pago que todavía no ha realizado...