La matemática y actriz Danica McKellar (1975) cumple hoy años. De niña, trabajó en la serie de televisión Aquellos maravillosos años. Después estudió matemáticas en la UCLA, siendo coautora –junto a L. Chayes y B. Winn– del artículo Percolation and Gibbs states multiplicity for ferromagnetic Ashkin-Teller models on Z2, con lo que gracias a L. Chayes, su número de Erdős es 4.