Un danés condenado por yihadismo lleva a España y Dinamarca a Estrasburgo

Ahmed Samsam, un danés de origen sirio condenado en 2018 por la justicia española a 8 años de cárcel por terrorismo, ha demandado a los estados español y danés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por considerar que no recibió un juicio justo. El demandante sostiene que actuó como colaborador de los servicios de inteligencia daneses, que no han rechazado ni confirmado ese supuesto, y que eso no fue tenido en cuenta en el proceso, informó este miércoles el diario Berlingske.