La dana pone en riesgo la salud mental de 71.000 niños y niñas valencianos según Save the Children

"Mi nieto no para de repetirnos que no quiere que vuelva el agua". Así resume Carlos Luis Alfonso, vecino de Paiporta, el impacto de la dana en el estado emocional de su descendiente. No es un caso aislado; la historia se repite en varios municipios. De hecho, un informe de Save the Children cifra en 71.000 el número de menores que podrían tener afectación en su salud mental derivada de la dana y de ver "como sus hogares o escuelas han quedado destruidos" y eso "genera un entorno de falta de seguridad".